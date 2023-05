„PUUDUTA MIND“ 276. SAADE | Reikimeister Toomas Piik: kui mehed õpivad ära tunnetuse, muutuvad nad läbinägijaks ja kui naised õpivad ära mõtlemise, siis nemad hakkavad ettenägijaks

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord tervise ja heaolu mentor ning psühholoog Toomas Piik. Toomas, kes on osalenud ka „Selgeltnägijate tuleproovi“ žüriitöös, räägib oma kogemuse põhjal, mis inimestel praegu viga on ja kuidas seda olukorda kõige leebemal moel parandada.

Vaata videot!