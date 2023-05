SUUR VEEUPUTUS: Priit Võigemasti komöödias lahendab maised mured torumees

„Suures veeuputuses“ pääsebki uputus viimaks valla. Kui vesi kõik üle ujutab või enda alla matab. Või on see kõik näilik ja petlik. Vaid kevadine jääkirme porilombil, millesse ära ei upu. Ainult jalad saavad natuke märjaks. Priit Võigemasti lavastuse stilistikas peitubki selle tugevus – kõik variandid on võimalikud.