Anna Wintour kinnitas Met Galal armusuhet "Love Actually" tähega

Kõlakad Wintouri (73) ja Nighy (73) suhtest said Daily Maili teatel alguse 2021. aasta suvel, kui neid nähti mitmel puhul Roomas romantiliselt õhtustamas. Mullu detsembris osales Anna Billi filmi „Living in New York“ eriseansil ning nad poseerisid üheskoos. Met Gala kui aasta tähtsaim moeüritus oli moemaailma mõjukaimaks naiseks tituleeritud Wintourile oivaline võimalus oma uus kavaler ametlikult seltskonda tuua.

Daily Maili andmeil tunnevad Anna ja Bill teineteist juba ammu - neid on 2015. aastast saadik koos nähtud mitmetel moesõudel ja teatrietendustel, kuid ka restoranis. Paistab, et paar sai lähedasemaks pärast Anna lahkuminekut oma teisest abikaasast Shelby Bryanist 2020. aasta oktoobris. Nad olid koos olnud 16 aastat.

Esimesest abielust psühhiaater David Shafferiga on Annal poeg Charles ja tütar Katherine ehk Bee. Viimane on Annast teinud vanaema: ta on abielus Itaalia Vogue'i legendaarse peatoimetaja Franca Sozzani (1950 - 2016) poja Francesco Carrozziniga ning neil on umbes poolteiseaastane poeg Oliver.