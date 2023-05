GALERII | MEELETU MOEPIDU MET GALA: rase Rihanna lõi end lille, Kardashiani büsti varjasid vaid pärlid, räppari ainsaks ihukatteks olid stringid

Teist last ootav Rihanna saabus Met Galale moodsa hilinemisega ning nägi välja kui lumivalge lummutis. Tema räpparist elukaaslase A$AP Rocky must Gucci pintsak ja punane šotiruuduline seelik pakkusid lauljanna hõrgule rüüle sobivat kontrasti. Rocky jäik valge krae ja must nahklips meenutasid Karl Lagerfeldi tüüpilist rõivastust.