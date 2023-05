„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Sissi: kargasin lihtsalt sealt haiglavoodist püsti, tõmbasin ise endalt kanüüli käest välja ja läksin keelitustest hoolimata esinema

Minu seekordne hommikusöögi külaline on Sissi Nylia Benita Benton (24), lauljatar, kes ülimenukas saatesarjas „Eesti otsib superstaari“ pälvis seitsmendal hooajal teise koha. Ta on Eesti Laulul osalenud kolm korda. Kaks korda jäänud teiseks. Tänavu pidi ta kahjuks alla vanduma Alikale. Kas tõesti igavene teine või parandamatu optimist? Oma üllatuseks sain teada, et Sissi kannatab, noorest east hoolimata, päris tõsiste tervisemurede käes. „Jah, kahjuks ei saa ma vahest isegi liikuda oma terviseprobleemide tõttu,“ tunnistab ta. „Mul käivad faasid elus, kus ma ei saa peaaegu üldse midagi füüsilist, peale vaikselt kõndimise, teha. Mind on see probleem alates 16-aastasest saati vaevanud. Aga varsti saab kõik korda, muusika ravib mind,“ jääb elurõõmus noor naine optimistlikuks.

Vaata videointervjuud!