Greta Korju võitles teismelisena anoreksiaga: otsustasin päevapealt söömise lõpetada

„Oma tugeva sportlasliku tahtejõuga selle ka saavutasin ja vedasin päris mitu aastat nii läbi, et praktiliselt ei söönudki midagi. Täna olen selle ebateadliku käitumismustriga rahu teinud ja tunnen suurt tänulikkust, et mu keha on enesehävituslikust käitumisest hästi taastunud.“