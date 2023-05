ARVUSTUS | Lihtsalt veider ja mitte heas mõttes. „Kõik Beau hirmud“ on rida tühjasid metafoore, mitte kompaktne lugu

Ari Aster on lavastajana teinud ainult 3 täispikka filmi, millest viimane „Kõik Beau hirmud“ („Beau is Afraid“) on värskelt kinodesse jõudnud. Tema varasemad filmid „Midsommar“ (2019) ja „Hereditary“ (2018) on mõlemad kiidetud ja tänaseks saavutanud kultusliku õudusfilmi staatuse, seega ootused kolmandale olid kõrged. A24 stuudio lihtsalt andis mehele kõik raha ja vabaduse, et teha mida iganes to soovib. Tulemuseks on käkerdis, mis hädasti oleks vajanud mõne produtsendi ülevaadet nii narratiivis kui monteerimisel. „Kõik Beau hirmud“ on kolm tundi sisutühja metafoori ja kunst kunsti pärast ideele rajatud soperdis.