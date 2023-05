HÜVA NÕU | Ägedad elamused ei pea tingimata olema kallid ega üleüldse midagi maksma

Järjest enam inimesi hakkab mõistma, et tarbimishullus ja materiaalsed asjad ei tee meid õnnelikuks. Hoopis mälestused, ühiselt veedetud hetked ja kogetud elamused koos armsate inimestega on need, mis hinge rõõmustavad ja meelde jäävad. Elamussündmuste korraldaja Margit Kurn annab nõu, kuidas ja milliseid elamusi võiks lähedastega ette võtta, et luua toredaid mälestusi.