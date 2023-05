ÕL VIDEO JA GALERII | Alika saadeti Eurovisioni poole teele: kõige hirmutavam on olla üksi nii suurel laval

Alika oli lennujaamas väga elevil, kuid tundis end siiski kindlalt, hoolimata sellest, et ta esineb Eurovisioni laval üksinda. „Vaatasin näiteks eile lavaproove – igaühel on kas tantsijad, instrumentalistid või bänd. Hästi vähestel ei ole niisugust back up’i (abi – ingl. k). Ma arvan, et see on päris suur väljakutse selle lava kohta, aga ma väga usun endasse, et saan sellega hakkama.“