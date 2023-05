VIDEOREPORTAAŽ | Helsingi kui sõjatanner! Vappu'l pidutsev juuratudeng: „Aitäh, Eesti, odava alkoholi eest!“

„Ma õpin Ida-Soome ülikoolis õigust! Erinevate alkohoolsete jookide õigust,“ naljatleb purupurjus noor juuratudeng, kes tunnistab otse jumala palge – Helsingi toomkiriku – ees, et on volbriõhtul kõrist alla libistanud 1,5 liitrit õlut. Ta haarab sõbra ulatatud purgist ahne lonksu juurdegi. „Aitäh, Eesti, odava alkoholi eest,“ on ta tihedale laevaliiklusele tänulik.