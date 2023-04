GALERII JA REPORTAAŽ | Helsingi kui sõjatanner! Vappul pidutsev juuratudeng: „Aitäh, Eesti, odava alkoholi eest!“

„Armastan vapput, see on Soome suurim pidu. Järgmisel aastal tahan edasi ärikooli minna. Õpin praegu hullult palju, et sinna sisse saada, seega vajan lõõgastust,“ jätkab seesama punetavate põskedega purjus tudengipoiss. Kogu nende poisteseltskond õpib koos õigusteaduskonnas. Jutuka üliõpilase ystävä (soome k. – sõber) selgitab: „Jah, joome praegu väga palju. Alkoholil on ka õigused. Näiteks õlleõigus näeb ette, et kõik, kes vanemad kui 18 eluaastat, võivad seda juua.“