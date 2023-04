GALERII JA REPORTAAŽ | „RAHVAST ON ROHKEM KUI INIMESI“ Ehk pöörane tudengimöll ja vahupidu maa-aluses parklas

Jah, lugesite õigesti, pidu toimub maa-aluses parklas. Peab tunnistama, et kui alguses olen üpris skeptiline, kuidas saab ühest tühjast parklast välja võluda vinge peopaik, siis kohale jõudes muudan oma meelt – mingist tavapärasest parklast pole juttugi. Valgus, heli, lava ja kõik muu teevad sellest ühe korraliku ööblubi vibe’ga koha. Samal arvamusel on ka paljud teised. „See on väga äge idee. Poleks arvanudki, et siin parklas sellise möllu saab korraldada. Ausalt öeldes tundus natuke võimatu see peoks sobilikuks muuta,“ räägib üks tudengitest, kes külastab parklapidu esimest korda.