HÜVA NÕU | Maria Baydar jagab nippe, kuidas vabaneda piiravatest mustritest

Coach Maria Baydar esitles hiljuti oma uut raamatut „Enesekasutusjuhend“, kus ta puudutab inimese alateadvust ja mustreid selles. Ta selgitab, et inimese alateadvus salvestab absoluutselt kõike, mida ta oma elus kogeb, olgu see seotud tema enda või ümbritsevas maailmas nähtuga. Ka kõige pisemad detailid, mida igapäevaselt kasutatav teadvus meenutada või läbi töödelda ei suuda, on talletunud alateadvusesse. Alateadvus on osa inimese teadvustasanditest, milles on hoiul kõik, mis on teadvustamata. Sellesse salvestunud informatsioon on tajupõhine või teadvustamatult tähenduslik.