"Harry Potteri" näitlejatar ootab last

Hello! teatel abiellusid Bonnie ja Andrew mullu märtsis Californias. Endisel lapstähel on seljataga kihlus „Stranger Thingsi“ tähe Jamie Campbell Boweriga, kuid nad läksid lahku juba ammu - 2012. aastal. „Harry Potteri“ filmide järel on Bonnie tegutsenud näitlejana, kuid juhtinud ka isiklikku produktsioonifirmat BonBonLumiere ning lavastanud mitu filmi ja muusikavideot. Ta on ka aktivist, kes andis mullu välja keskkonnasäästliku elu teejuhi „Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet“.