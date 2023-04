Kinodesse jõuab UFO-uurijate töörühmast inspireeritud seiklusfilm „Rootsi UFO“

Filmi peategelaseks on mässumeelne teismeline tüdruk, kes elab asendusperes. Ta on kindel, et tema isa ei ole mitte surnud, vaid ufode poolt ära viidud. UFO-ühingu abiga on ta otsustanud tõe välja selgitada.

Koos asutakse riskantsetesse seiklustesse, mis ei allu riigi- ega ka loodusseadustele. „Rootsi UFO“ on film tavaliste inimeste erakordsest seiklusest ja on täis põnevust, pinget, draamat ja action'it.

„Rootsi UFO“ tootja on tunnustatud Rootsi produktsioonifirma Crazy Pictures. Nende esimest täispikka mängufilmi „The Unthinkable“ (2018) saatis suur edu nii Rootsis kui ka rahvusvaheliselt. Filmikollektiiv kirjeldab „Rootsi UFO-t“ kui „The X-Filesi“ ja „Stranger Things'i“ segu, mille tegevus leiab aset 1990ndate Rootsi väikelinnas.

Rootsi produktsioonifirma Crazy Pictures kaasasutaja Albin Petterssoni sõnul on film inspireeritud just reaalselt tegutsevatest UFO-uurijate tööst.

„Leidsime dokumentaalfilmi nimega “Ghost Rockets", kus märkasime reaalset organisatsiooni nimega Rootsi UFO. Taipasime, et selle organisatsiooni arhiivid asuvad Norrköpingis, samas linnas, kus me elame, ning avastasime, et see on maailma suurim UFO-arhiiv! Läksime neile külla ja nende töö rabas meid - nad elavad tavalist elu, käivad päevatööl, aga vabast ajast on nad loonud maaväliseid nähtuseid uuriva ühingu. Nad otsivad vastuseid universumis toimuvatele ebaharilikele nähtustele. Kui näete taevas midagi ebatavalist, võite neile helistada ja nad kontrollivad seda infot (www.ufo.se). Meil oli inspireeriv näha väikseid inimesi otsimas vastuseid suurtele küsimustele."