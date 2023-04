Christopher Rajaveer: „Loll jutt, et raha ei tee õnnelikuks. Muidugi teeb! Saan süüa, mida tahan, ja saan reisida, kuhu tahan. Paraku olen kõige madalapalgalisem: näitleja ja õppejõud.“

Teatri kõrval on Christopheri teiseks suureks kireks reisimine. Mitte ontlikusse ja ornunglikku Euroopasse, vaid islamimaadesse. „Mida pöörasem koht, seda rohkem sinna kisub,“ ütleb Christopher. „Nagu seda on Iraan. Sa satud nagu tasuta unenäkku, tasuta kosmosesse. Mõtled, et see pole lihtsalt võimalik. Alates nende ülimast lahkusest ja soojusest kuni nende täiesti perverssete reegliteni, mida sätestab koraan naiste lõputu ahistamisega.“

Muide, Christopheri öökapiraamat hetkel on just koraan.