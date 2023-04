MA VÕTSIN VIINA! „Onu Bella rääkis eestlastele nende olemusest rohkem, kui ilus sile läikiv Eesti oleks teada tahtnud.“

„Kõige kuulsam oli Onu Bella ja Öörahu esinemine 1989. aasta Rock Summeril. Välismaa ajakirjanikud olid šokis ja tagajalgadel, et sihuke asi tuleb lavale. Meie ei saanud aru, et siin midagi väga erilist on. Lihtsalt keerati taha lava peal ja oligi kõik. Tavaline. Mis teil Läänes nii ei tehta või?“ mõtleb muusik ja näitleja Lauri Saatpalu end tagasi aega, kui vabadus tuli Eestisse sellise mürinaga, et mingil hetkel olime hulga vabamad kui paljuigatsetud ja ihaldatud Lääs.