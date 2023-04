VÄRVITEKLITE VÄLIMÄÄRAJA: kes võtavad volbriööl Tartus võimu endi kätte?

„Me mõtted on priiiiid!“ möirgavad laulda värviteklites ontlikult riietatud, kuid ülemeelikus tujus noorsandid öisel Tartu tänaval. Nende kannul tassivad mustades teklites poisiohtu rebased kahe vahel õllekasti ja üürgavad usinalt kaasa. Volbriööl taluvad tartlased seda möllu rahulikult, juhtub see ju vaid korra aastas. Kuidas teklite järgi tuvastada, millisest tudengiühendusest need tegelased pärit on?