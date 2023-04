PUULUUP: vajame rätsepat! Pille meil küll nii palju ei kulu kui ülikondi

„Kihnu Virve ütles kunagi, et nendega saab väga hästi moosi keeta. Mulle tundub, et pigem sobivad need saunas leili viskamiseks, aga me suhtume neisse nii suure pühalikkusega, et ei koorma neid argiste tegevustega,“ räägivad ansambli Puuluup liikmed Ramo Teder ja Marko Veisson auhinnaks saadud Etnokulpidest ehk Eesti pärimusmuusika Oscaritest. Mullu pärjati Puuluup ka aasta ansambli tiitliga.