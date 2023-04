ARVUSTUS | Issi enam ei naera. Draama-komöödia „Superkoomik“ otsib sügavast leinast kaotatud naeratust

Filmi peategelane on 12-aastane Sasha, kes peab hakkama saama pärast seda, kui tema ema on endalt elu võtnud. Sasha koostab ellujäämisnimekirja, et mitte olla ema sarnane: ei tohi lugeda raamatuid, hoolitseda ühegi elusolendi eest, tuleb ära lõigata kõik oma juuksed ja saada superkoomikuks. See viimane, aga võib-olla isegi kõige olulisem punkt peab aitama isal jälle naerda, mida ta ei ole teinud sellest ajast kui tema abikaasa suitsiidi tegi.