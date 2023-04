PÖÖRANE PEOGALERII | Kunstinäituse avamine Tartu moodi. Strippar Marco Tasane: „Eeldasin midagi seksuaalsemat.“

Martti Ruusi ja Sandra Jõgeva vastavatud kunstinäituse kõige pilkupüüdvamaks teoseks on raamitud tissid. „Mis materjal see on?“ küsib kunstiajaloolane Krista Piirimäe, kui kompab sõrmega pehmet rinnapartiid. Kunstnik ise kiidab vastuseks: „Silikoon, väga vastupidav! See on mul kolmas variant teosest, esimene läks hallitama, kuna materjalid polnud nii vastupidavad.“