PILDIDI | Austrite impeeriumi rajaja Eestis: mul on olnud õhtusööke, kus külalised oma taldrikult austrikarbi seest pärleid leiavad, see on nii emotsionaalne hetk

Kevad on uute alguste ja värskete stiilisuundade aeg. Pikk talvekaamos tahab maharaputamist ning uued helged energiad tulvavad peale. Just nii saigi ühel meeleolukal moeõhtul jagatud lisaks trendiinspiratsioonile ka praktilisi oskusi. Eesti mulliekspert Kristel Nõmmik jagas häid šampanjapärleid eelseisvaks suveajaks ning austrite impeeriumi rajaja Anti Lepik , kes on neljakordne Euroopa meister ja viiekordne maailmameister austrite avamises, õpetas oma oskusi ka külalistele.

