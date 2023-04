KÕRVALSUHE EROOTIKAMODELLIGA! Jantsonite abielu on lõplikult karil

Meelelahutusärimehe Sten-Erik Jantsoni abikaasa Daana Suun-Jantson, kes mõne kuu eest otsis endale Facebooki vahendusel uut elamist, on selle viimaks soetanud – et Sten-Erikust lahku kolida. Mõlemad on abielulahutust ka kinnitanud.