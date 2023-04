ÕL VIDEO | ÕHTULEHT LEIDIS NOORED MEEDIATÄHED! Eesti ägedaim koolileht on treffneristide Miilang

„Mina olen isiklikult uhke kogu meie toimetuse üle. See oli meie esimene leht sel aastal, saime oma uue toimetusega esimest korda kõike koos teha. Väga vahva oli,“ kommenteerib sisukaima koolilehe peatoimetaja. Mida plaanitakse ette võtta 1000eurose auhinnarahaga, pole toimetus veel kokkuleppele jõudnud. „Eks me järgmisel koosolekul räägime sellest,“ sõnab ta.

Kas peatoimetaja hinnangul kaasneb Miilangu tegemisega ka draamat ja viimase minuti ärevust? „Oleneb lehest. Näiteks jõululehega oli see, et viimasel päeval pidin ikka õiendama: „Teeme nüüd! Davai-davai!“ Mõni lehenumber saab aga jällegi juba enne tähtaega valmis.“

Kas Miilangu peatoimetaja Iris on kuri? Lehejuht naerab ja sõnab: „Enda arust mitte.“ Markus lisab: „Äkki peaksid just olema?“

Iris mõtleb korraks ja nendib, et siis, kui tähtaegadest kinni ei peeta, on ta ikkagi kurjem kui tavaliselt. „Siis hakkan inimesi sõnumitega pommitama.“ Mitte ei helista? „Mul ei ole kellegi numbrit!“ teatab moodsa aja peatoimetaja.

Küljendaja Jaan Artur Viirsalu on ka ise reporteritelt artikleid sisse nõudnud, et toimetajad saaks need ära toimetada ja siis tema need tühjadele lehekülgedele paigutada. „Mõned kirjutajad aga ei vastagi, jätavad isegi seen’i peale,“ kurdab noormees.