Raamat: endisel Hispaania kuningal on salatütar. Monarh kandis hoolt, et sohilaps tema pojasse ei armuks!

Hispaania vana kuningas Juan Carlos (85) on oma naisseikluste poolest kurikuulus - väidetavalt on tal olnud elu jooksul umbes 5000 armukest ning lõmpsiti, et ainus, kellega ta polevat maganud, oli tema seaduslik naine kuninganna Sofia (84). Väidetavalt üritanud saatürlik monarh käsi külge ajada isegi noorele printsess Dianale. Värske raamatu andmeil on Hispaania endisel valitsejal aga sohilaps, kellest maailm pole veel kuulnud.