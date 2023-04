ÕL VIDEO | DRAAKON SAI HAIGLAST KOJU! Perenaine Ande: võib tunduda ülekohtune, et inimesed annetasid „mingile eeslile" raha, aga tema lugu läks hinge

26. aprillil sõidutasid Ranna rantšo perenaine Ande Arula ja tema poeg Draakoni Tartust suurloomade kliinikust koju Pärnumaale. Peaaegu neli tundi kestnud teekond läks eeslil hästi, sest ta on ka varem treileris sõitnud. Vapra eesli tagumine parem jalg on siiani sidemes. Ta otsib oma sünnikoduks oleva boksi suunas longates teed läbi teda tervitama tulnud kitsede ja lammaste armee. Ka sulelised on kohal, kaagutavad küsivalt. Seepeale pistavad teisedki kümned pudulojused pead oma tarekestest välja, et vaadata, mis värk on. Üle intensiivse määgimise ei kuule rääkidagi. Eriti intensiivselt lunib eeslilt tähelepanu endale musta-valgekirju kits. Pole imestada – tegu on ikkagi staarkitsega, kes näitles „Apteeker Melchiori“ filmis ja eksponeeris oma uhkeid sarvi ka Tommy Cashi muusikavideos.