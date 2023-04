UUS DOKFILM: ABBA blond ingel Agnetha hakkas kurameerima oma jälitajaga. „Ma ei suutnud talle vastu panna...“

ABBA blond lauljatar Agnetha Fältskog (73) on tuntud naisena, kes hoidub avalikkusest eemale ning elab enam-vähem erakuelu. Kuulsuse koorem on Agnethale raske olnud - ABBA hiilgeajal tundis ta pannikat lennukiga lendamise ees ja seetõttu ei saanud Rootsi nelik ringi tuuritada. Kui purunes Agnetha ja tema ansamblikaaslase Björn Ulvaeuse abielu ning Björn väga kiirelt uue kallima leidis, sai Fältskogi niigi habras psüühika veel rohkem räsida. Lisaks oli fännide tormijooks nii äge, et Agnetha nägi neist õudusunenägusid.