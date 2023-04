Kauplus Aasia juht ööklubi sulgemisest: me teadsime, et see on ajutine projekt!

Sel reedel ja laupäeval saavad noored Kauplus Aasias viimast korda maha pidada ühe korraliku peo. „Me teadsime küll kohe alguses, et see on ajutine projekt ja mingi aja pärast hoone lammutatakse maha. Meile see sobis, sest ööelus nii või teisiti võikski klubi keskmine eluiga olla umbes viis aastat,“ nentis ööklubi asutaja Marek Poel.