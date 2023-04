KRIITIKA VAID KOHTUNIKELT! Männiste pere võistluslaul leidis rahva poolehoiu. Merit: meile tuli nii palju toetavaid kirju

„Stuudio“ saates jagas Merit, et nende lugu on saanud eestlastelt palju positiivset tagasisidet, kuid ka kohtunike arvamused läksid talle hinge. „Loomulikult läheb korda. Samas, inimesi on nii palju erinevaid, arvamusi on nii palju erinevaid. Kõigile ei saagi meeldida. Mis järgnes pärast, kuidas rahvas meid vastu võttis ja kui palju toetavaid kirju me saime, see oli uskumatu! Me olime niivõrd liigutatud,“ avaldas Merit.