PURUSTAB REKORDEID! Looduse igavest ringkäiku kujutaval ekspositsioonil saab seigelda merelainetes, jälgida lillede elutsüklit ning jagada tuleleeke

Läbi pika koridori saab näitusel suunduda merelainete vahele tänu esmakordselt Eestisse jõudnud ruumilise ja interaktiivse digitaalkunsti. Kui viimasel ajal on palju räägitud AI loodud kunstist, siis suured ruumilised teosed on teine suund, mille loomine on tihedalt seotud kaasaegsete tehnoloogiliste arengutega.