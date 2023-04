HÜVA NÕU | Kuidas naisena kindlustada oma tagala nii, et kodu ja pere oleks valik, mitte vangla

Personalileidja Laura Kassin peab enda suurimaks eesmärgiks aidata kaasa naiste finantsiseseisvuse tõstmisele, et ükski naine ei peaks tegema valikuid majandusliku sõltuvuse tõttu. Laura usub, et valik, kas käia tööl või kasvatada lapsi, peaks olema naisel. Kui tema südamesooviks on olla kodune ema, siis peab naisel olema see võimalus. Kui naist sütitab aga rohkem karjäär ja tööelu, peab ka selleks olema võimalus. Ta usub, et üks ei pea välistama teist. Kassin annab nõu, kuidas naisena kindlustada oma tagala nii, et kodu ja pere oleks valik, mitte vangla.