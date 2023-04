Marioni pulmad sobivad hästi „Kättemaksukontori“ lõpetamiseks. Millal need aga tulevad?

2012. aasta 15. novembri õhtul läks „Kättemaksukontori“ Facebooki seinal mölluks.

„Minu 4aastane tütar hakkas südamest nutma… Siiani veel rahustan teda... Nii polnud küll ilus... Marionita pole see sari enam see...“

„Marion ei sure ära, see on lavastus!“

„Suri küll, kava.ee [kirjutab, et] järgmises osas: Frida ja Häidi peavad Marioni matuseid.“

„Mina seda jama enam ei vaata!!! Ei iial! Nalja teete vä??? See on täielik hullus!!! Mis see nüüd oli???!!! SEEE ON TÄITSA MÕTETUUU!!! Ja mina olin veel FÄNNIPÄEVAL ka!!!“

„Ma vihkan Aleksandrit!“