VAATA, KUI JULGED: üle 150 kilo alla võtnud mees piinleb tülgastavalt ripneva naha käes

Lõuna-Carolinas elav Cole on hakkama saanud tohutu võiduga enese ja liigkilode üle: kuid põeb ikkagi oma välimust, sest kiire salenemise järel ripneb nahk hiiglaslike voltidena. Prochaska jagas Twitteris oma salenemise tulemust: „Väga raske on jagada särgita pilti, aga olen nii kaugele jõudnud. Kadunud on üle 336 naela [152 kilo]! Enamik inimesi ei uskunud minusse, aga mina uskusin.“