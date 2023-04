Roxette'i tähe uue auto hind võtab lausa tummaks!

Roxette'i lauljanna Marie Fredrikssoni (1958–2018) surma järel koos taustamuusikutega PG Roxette'i nime all tegutsev Gessle on kirglik autofänn. Iltalehti teatel on tema uusim ost ligi kahe miljoni eurone Ferrari SP3 Daytona, millel on V12-mootor ja 840 hobujõudu. Nullist sajani kiirendab supersõiduk 2,85 sekundiga.