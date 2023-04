VÕTAB HINGE KINNI! Kas teatrist saab vaid rikaste lõbu? Piletihinnad lähenevad juba 100 eurole

Kahjuks pole see veel lagi Eesti teatrimaastikul. Sest näiteks eelmisel suvel Kiidjärvel esietendunud ja menukiks osutunud lavastuse „Ada. Rääkimata lugu“ kõige kallimate pääsmete eest tuleb käia välja 99 eurot. Tõsi, see on nn VIP-pilet, mis tähendab parimat istekohta, tasuta kava ning VIP-telgis enne etendust ja vaheajal gurmeetoitlustust.