HÕFFI SOOVITUS | Kes on Frank? Norra õudusfilm „Tubli kutsa“ on ebamugav ja raskesti seeditav

Juba sellel nädalavahetusel alustab HÕFF, seega on aeg jagada soovitusi. Norra režissööri Viljar Bøe film on esimesel pilgul ootuspärase kulgemisega, kus moodne vaimuhaigus on normaliseeritud absurdsuse täielikku äärmusesse. Sarnaselt legendaarse filmilavastaja Michael Hanekese oskusele naha vahele pugeda on „Tubli kutsa“ üks nendest lugudest, mida on keeruline sõnadesse panna ja veel keerulisem uskuda. Tegelikult on asi selles, et publik keeldub seda tõepähe võtmast kuna sisemuses teame täpselt, et paraku see võibki täpselt nii olla ja me ei saa sinna mitte midagi teha.