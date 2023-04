VÕIDUKALT EDASI! „Savvusanna sõsarad“ võitis San Francisco filmifestivalil parima täispika dokumentaalfilmi auhinna

Režissöör Anna Hintsi sõnul võttis California publik filmi väga soojalt vastu: „Filmi olid tulnud vaatama ka paljud San Francisco Eesti Seltsi liikmed, kes publikule mõeldud tänulaulu meiega kaasa laulsid. Tähelepanuväärne oli see, et publiku seast kostus aplausi ka keset filmi nendes kohtades, kus räägiti naise õigusest oma keha üle otsustada. Hiljem publikuga suheldes toodi esile, et film avas alastust hoopis teisel moel kui tavapärane seksualiseeritud vaade alasti kehale ning teemad nagu naise õigus otsustada oma keha üle on väga aktuaalsed USA ühiskonnas,“ lisas Hints.