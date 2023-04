PISARAD HAKKAVAD VOOLAMA! Liina Ariadne Pedanik Ameerikasse kolimisest: tean ette, et varisen vaimselt kokku

„Kolimise juures on kindlasti kõige raskem see, et olen perega väga lähedane ja meil on Eestis nii palju häid sõpru. Mental breakdown (ingl k. vaimne kokkuvarisemine) tuleb kindlasti. Tean juba ette, et ei suuda kuivade silmadega lennujaama poole liikuda,“ ütleb laulja ja suunamudija Liina Ariadne Pedanik, kes pakib asju, et peagi koos abikaasa Martti Hallikuga Ameerikasse kolida.