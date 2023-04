Üks USA vaadatumaid telestaare lahkub ootamatult eetrist

Carlson on vaieldamatult üks populaarsemaid, ent ka vastuolulisimaid telesaatejuhte USA ekraanidel. Vasakpoolsema maailmavaatega ameeriklaste silmis on tegemist tõelise tele-antikristusega, ka parempoolsete jaoks võib mõni tema väljaütlemine olla kaheldava väärtusega (näiteks leidis ta, et Ukraina president käib riides nagu „stripiklubi omanik“).