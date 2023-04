HÜVA NÕU | Loodusterapeut annab nõu, kuidas botuliintoksiini süstideta kortse ennetada

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik tõdeb, et botuliintoksiini süstid võetakse tihti ette, sest nende mõte on ajutiselt takistada lihaste liikumist ja saada kiire tulemus. Seda toksiini toodab mikroob, mis põhjustab botulismi, teatud tüüpi toidumürgitust. Ta selgitab, millal botuliintoksiini kasutatakse ja kuidas see mürk kehale mõjub ning jagab lihtsat nippi, mida saab igaüks kodus ise teha, et näiteks kurjusekortsu vältida.