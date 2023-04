Soome estraadilegendi šokeeriv armulugu noore mehega: „Mõistad sa ikka, kui vana ma olen? Sa võiksid mu poeg olla.“

„See on minu testament.“ Nõnda ütleb Katri Helena värske elulooraamatu „Katri Helena – Laulaja“ („Katri Helena – Laulja“) kohta, mille kirjutas nimekas Soome autor Elina Hirvonen. Iltalehti teatel on lauljannalt juba ammu mälestusi lunitud. Tänavu, mil täitub 60 aastat Katri Helena karjääri algusest, oli aeg lõpuks küps. Hirvonen pidas lauljannaga maha pikki vestlusi nii silmast silma kui arvuti teel, lisaks võttis sada kilo arhiivimaterjali. Ülileebe moega superstaar räägib Soomes juba palju elevust tekitanud raamatus esmakordselt skandaalsest suhtest muusikamänedžer Tommiga, mis on õelate keelte kiuste tänini vastu pidanud. Enne raamatu ilmumist andis ta pika intervjuu nii Helsingin Sanomatele kui ka ajakirjale Me Naiset, mida on refereerinud kõmulehed Iltalehti ja Ilta-Sanomat. Neid refereeringuid ongi siin artiklis kasutatud.