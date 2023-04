„Malkovich on võimeline nappide vahenditega edasi andma seda, mis inimese sees toimub, ja see oli võimas. Tema nappi mängustiili oli nauditav vaadata.“

„Lavastus ise – „Puuvillaväljade üksinduses“ – oli päris pika mõjuga, siiamaani mõjub,“ tunnustab John Malkovichi ja Ingeborga Dapkūnaitė etendatut näitleja Jan Uuspõld. „Kui teater mõjub, siis on juba hea. Ning muidugi oli tore Malkovichi laval näha, ta tuli üle, vaatamata sellele, et vahendajaiks olid kaamerad ja mikrofon. Olen nendega ühes paadis, kes ütlevad, et olnuks väga hea, kui seda tükki mängitanuks kammerlikumas ruumis, aga – ei tea, mis siis veel piletihind pidanuks olema.“