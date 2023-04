PILDIGALERII | Maailmakuulsa fotograafi Miles Aldridge`i õhtusöögi draama Fotografiskas

22. aprillil avas Fotografiska dramaatilise õhtusöögiga Miles Aldridge’i fotonäituse „Neitsi Maarja. Supermarketid. Popkorn.“ Fotod, mis esil, on aastatest 1999–2020. See on mahukas retrospektiiv, mille maailmakuulus autor on tuntud oma pilkupüüdvate stiliseeritud fotode poolest. Miles Aldridge’i töödest võib leida vaimukaid viiteid film noir’ile, popkultuurile ning kunstiajaloole.

