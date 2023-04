ELU ÕPPETUNNID | Laulja Kärt Anton selgitab esmakordselt enda ja Norman Salumäe lahkumineku põhjuseid: eksisteerisime justkui erinevatel lainepikkustel

„Ma ei tea, miks see on olnud minu valik, et kõik oma suhted olen alati üsna resoluutselt lõpetanud. Pole olnud väga pikka vindumist. Kui tunnen, et keegi käitub minuga halvasti, siis teen clean cut'i – lihtsalt tunnen, et ei suuda olla rohkem sellises suhtes. Kehvas suhtes olemine hakkab tervisele,“ räägib laulja ja muusikalinäitleja Kärt Anton (28). Naisel on selja taha jäänud kaks pikemat suhet. Avameelses usutluses selgitab naine lahkuminekute tagamaid.