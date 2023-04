MEGHANI VASTULÖÖK: prints Harry naine tegi harukordse avalduse

Briti meedias väideti, et Meghan oli oma äiale, toona veel printsi tiitlit kandnud Charlesile saatnud pärast kurikuulsat 2021. aasta Oprah' intervjuud kirja. Meghan oli intervjuus rääkinud, et keegi kuningliku pere liige oli juurelnud, kui tumedanahalisena võib sündida Meghani ja prints Harry esikpoeg Archie. On ju Meghan ise ema poolt afroameerika päritolu. Sussexi hertsogipaar ei avaldanud intervjuus kõnealuse isiku nime. Oprah Winfrey toonitas pärast usutlust: Sussexid kinnitasid talle, et tegu polnud ei Elizabeth II-ga ega tema mehe prints Philipiga.