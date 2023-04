GALERII | Ahjuroop kätte ja põlvili! Palamusel anti Kait Kallile üle Oskar Lutsu huumoripreemia: „Ahjuroop on hea investeering.“

Kuidas korteris elav humorist ahjuroopi edaspidi kasutama kavatseb hakata, ei oska ta veel täpselt öelda: „Praegu on veel autos ja mõtlen.“ Ta on siiski kindel, et kasutuna roop seisma ei jää ning üks idee tal juba on: „Ahjuroop on pikaajaline investeering juhuks, kui vanaraua hind peaks tõusma hüppeliselt.“