VIDEO JA GALERII | TULEVASED MILJONÄRID? Täiskasvanud LEGO-kollektsionäärid paljastavad, et konstruktor ei mahu enam korterisse: see on investeering pensionifondi

Klotsimöll on juba heaks traditsiooniks saanud kogupereüritus, mis on mõeldud kõigile, kes armastavad LEGO-klotsidega ehitada. Täiskasvanud LEGO-fännid esitlevad näitusel oma uusi ja täienenud kollektsioone ning lisaks ka omaloomingut. Selle aasta põhiteemaks on kindlused ja lossid.