ARVUSTUS | Kui emmel on halb tuju! Eestis mitte linastuv „Evil Dead Rise“ on vapustavalt võimas, võigas ja verine kinoelamus

Iirima õudusfilmide lavastaja Lee Cronin on võtnud üle teatepulga Sam Raimi käest, kes nüüd on hoopis üks produtsentidest. Teine tuntud nimi produtsendina kirjas on ei keegi muu kui Bruce Campbell isiklikult. Natukene konteksti siia inimestele, kes kohe nendest nimedest aru ei saa, siis Sam Raimi (lavastas Tobey Maguire'iga kolm Ämblikmehe filmi) on tänaseks kuulus lavastaja, kes kunagi kaua aega tagasi tegi ühe õudusfilmi nimega „Evil Dead“. Seal mängis peaosa tema parim sõber Bruce Campbell kui kohmakas Ash Williams. Sellest kasvas suur frantsiis, kus on palju filme, videomänge ja isegi edukas seriaal. Ja julgeksin isegi öelda, et „Evil Dead Rise“ on terve frantsiisi üks parimaid filme kui isegi mitte kõige parem.