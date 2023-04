GALERII | Nõukogude Eesti hipiliikumise vaimne isa Aare „Babai“ Loit sängitati mulda

„Meie armastatud sõber, Tallinna esimese põlve hipi, rännumees ja otsija ning „Nõukogude hipide“ peategelane Aare Loit alias Babai on Maalt lahkunud. Kuigi ta väitis juba aastaid tagasi, et tänapäeval ei pea ta reisimiseks üldse oma keha liigutama, on täiesti võimalik, et nüüd naudib ta suurt rännakut, galaktikatevahelist reisi ilma inimkehastuseta,“ kirjutas filmimeeskond sotsiaalmeedias.