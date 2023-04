Riigikogulane Hendrik Terras veetis ööd lageda taeva all: „Nende meestega julgeks sõtta minna küll!“

Europarlamendi saadiku Riho Terrase poeg Hendrik tunnistab, et esimesed nädalad riigikogus on olnud väga kiired. „Seda ma ka ootasin. Olen võtnud eesmärgiks materjali läbi töötada, et mitte niisama pilguga üle visata. Lugemismaht on tohutu ja see vajab harjumist, aga eks see on igal uuel töökohal nii – alguses peab vaeva nägema, et harjuda, kuidas asjad käivad ja mis see infoväli on, kus olema peab,“ jagab Terras ja tõdeb, et midagi tohutult üllatavat uuel ametipostil ei ole.